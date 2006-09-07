УБОЗ звільнив чиновника, захопленого в заручники

Співробітники ГУБОЗ МВС України спільно з працівниками Департаменту оперативної служби та Головного слідчого управління МВС України 28 серпня провели спеціальну операцію зі звільнення заручника – начальника відділу земельних ресурсів одного з районів Київської області, за якого злочинці вимагали 450 тис. доларів США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник начальника ГУБОЗ МВС України Ігор ЗАВАЦЬКИЙ.

За його словами, затримано організатора викрадення людини і трьох учасників злочинної групи, з яких двоє є жителями Придністров’я.

Операцію по затриманню було проведено у Києво-Святошинському районі неподалік від села Софіївська Борщагівка.

Слідством встановлено, що зловмисники утримували заручника з 15 серпня, при цьому він перебував у підвальному приміщенні, закутий на ланцюг і наручники.

За словами І.ЗАВАЦЬКОГО, особа, яка замовила викрадення людини, «є громадянином України». Слідство у справі триває.