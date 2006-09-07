До Києва ненадовго повертається літо

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень у західних областях та місцями на Вінниччині, Житомирщині, Київщині і Чернігівщині короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 9-14°; вдень 22-27°, у західних областях (крім Закарпаття) 16-21°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 10-15°.

9-10 вересня - мінлива хмарність. 9 вересня у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях та на Прикарпатті, 10 вересня у центральних та східних областях часом дощ, місцями гроза; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, 9 вересня у західних, 10 вересня і у північних та центральних областях 4-9° тепла; вдень 15-20°, у південній частині та східних областях 20-25°, 9 вересня до 27°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

11-12 вересня - без опадів, лише у північно-східній частині місцями невеликий дощ. Температура суттєво не зміниться, лише вдень 12 вересня дещо підвищиться.

У Києві та області у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 25-27°; по області вночі 9-14°, вдень 22-27°.

9-10 вересня - мінлива хмарність. 9 вересня вночі та вранці помірний, вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза; 10 вересня без істотних опадів. Вітер західний, північно- західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9 вересня 9-14°, 10 вересня 4-9° тепла; вдень 15-20°.

11-12 вересня - без опадів. Температура суттєво не зміниться, лише вдень 12 вересня дещо підвищиться.