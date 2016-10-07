Сьогодні є реальна можливість запровадити в Україні страхову медицину - нардеп

Про це повідомив народний депутат України Андрій Шипко, презентуючи Проект закону №4981 «Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні» під час засідання Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Даний крок, на думку парламентаря, не тільки дозволить державі в повній мірі забезпечити гарантії на безкоштовну медичну допомогу та медичне страхування і підвищити ефективність використання коштів, а й, що найважливіше, - українці нарешті зможуть отримувати безкоштовне якісне лікування в необхідних обсягах.

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Під час засідання Комітету обговорювалися принципові питання запровадження страхової медицини: хто буде застрахований; оплата страхових внесків; що покриватиме страховка; яка медична допомога залишиться на прямому бюджетному фінансуванні; хто повинен виступати в ролі страховика; як буде працювати система загальнообов'язкового соціального медичного страхування; та ін.

Так, визначено групи населення, які будуть застраховані, - це всі працюючі громадяни, особи, які ведуть незалежну професійну діяльність, а також непрацюючі пенсіонери, діти, студенти, всі безробітні, інваліди та жінки, які перебувають у декретній відпустці. При цьому внески для страхування непрацюючих сплачуватимуться з місцевого бюджету, а саме - за рахунок субвенції з держбюджету.

Медичне страхування на першому етапі буде покривати консультації та лікування на первинному рівні, обстеження і консультації вузьких спеціалістів за показаннями, планове і екстрене стаціонарне лікування за показаннями, планові і екстрені оперативні втручання за показаннями і забезпечення лікарськими засобами при стаціонарному лікуванні і оперативних втручаннях. Цей перелік може збільшуватися, адже щорічно Кабінет Міністрів буде затверджувати відповідну Програму.

На прямому бюджетному фінансуванні залишаться екстрена медична допомога і медицина катастроф, медична допомога за державними програмами (туберкульоз, СНІД, лікування за кордоном і т.д.) і планове лікування хронічних хворих, на яке виділяється бюджетне фінансування (наприклад, гемодіаліз).

«І в процесі роботи над Законом, і сьогодні на засіданні Комітету з багатьох питань були бурхливі дебати, але ми погодили оптимальний варіант, який дозволить захистити пацієнтів і оживити систему охорони здоров'я» - додав нардеп.

«Сьогодні є реальна можливість зробити те, про що говорять останні 15 років - почати введення системи страхування», - підкреслив парламентар та зазначив, що за результатами розгляду члени Комітету ВР з питань соціальної політики ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроект за №4981.