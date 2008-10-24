Євро обвалилося до долара до дворічного мінімуму

Сьогодні на міжнародному валютному ринку долар США продовжив швидке зростання по відношенню до євровалюти. Станом на 12.30 котирування цієї пари валют склали 1,2532/1,2537 долар/євро. Востаннє такий низький курс спостерігався в кінці жовтня 2006 року.

З урахуванням того, що ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з відмітки 1,2709/1,2712, долар виріс до євро за цей час на 1,4%. У порівнянні ж з історичним курсовим максимумом в 1,598 долар/євро, зафіксованим 4 квітня 2008 року, євро впало до долара на 21,5%.