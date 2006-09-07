Кримська злочинність у цифрах

За 8 місяців 2006 року на території Автономної Республіки Крим зареєстровано 12,9 тисяч злочинів, що на 4 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління МВС України в Криму Володимир ХОМЕНКО під час сьогоднішньої наради в Сімферополі.

У 2006 році рівень злочинності на 10 тисяч населення регіону зменшився з 83,9 до 65,2, зокрема, з тяжких і особливо тяжких злочинів - з 37,8 злочинів до 28,1.

За інформацією головного міліціонера Криму, кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості зменшилася цього року на 23%, кількість тяжких і особливо тяжких злочинів загальнокримінальної спрямованості - на 25%. Менше скоєно вбивств (-33%), пограбувань (-9%), тяжких тілесних ушкоджень зі смертельним результатом (-14%), тілесних ушкоджень середньої тяжкості (-16%), крадіжок (-40%), незаконних заволодінь транспортними засобами (-12%).

Цього року розкрито 10,6 тис. злочинів, зокрема 9,6 тис. загальнокримінальної спрямованості, з них 4 тис. - тяжких і особливо тяжких. Крім того, розкрито 1029 злочинів минулих років.

Відсоток розкриття злочинів становить 82,4%, зокрема загальнокримінальної спрямованості - 85,4%. Ефективність розкриття умисних вбивств становить 88,2%, тяжких тілесних ушкоджень - 82,4%, розбійних нападів - 93,9%, пограбувань - 71,2%, вимагань - 81,8%, шахрайств - 71,8%, крадіжок державного майна - 67,2%, крадіжок особистого майна - 59,3%.

Як відзначив начальник кримського Главку МВС, показники могли б бути і кращими, якби не залучення значної кількості співробітників міліції на забезпечення охорони громадського порядку під час масових заходів в автономії. Так, цього року в Криму пройшло 13,1 тис. масових заходів з чисельністю учасників більше 2,8 мільйонів чоловік (це в 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2005 року). Для охорони громадського порядку було залучено більше 48,5 тисяч працівників міліції і 14,8 тисяч військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, це в 2 рази більше, ніж за 8 місяців минулого року.