Поставки нафти на українські НПЗ скоротилися на чверть

Поставки нафти на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-серпні скоротилися на 24,7% або на 3027,7 тис. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2005 року, до 9221,5 тис. тонн. Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива і енергетики України.

Поставки української нафти в січні-серпні ц.р. на українські НПЗ збільшилися на 7,9%, порівняно з аналогічним періодом 2005 року, до 1851,0 тис. тонн.

У січні-серпні ц.р. українські НПЗ переробили 9366,9 тис. тонн нафти, що 25,4% менше, ніж у січні-серпні 2005 року.

Також в повідомленні говориться, що в серпні поставки нафти на українські НПЗ скоротилися на 14,2% або на 169,5 тис. тонн, порівняно з липнем, до 1020,9 тис. тонн.

Довідка УНІАН. У 2005 році поставки нафти на українські НПЗ скоротилися на 28,49% або на 6,838 млн. тонн, порівняно з 2004 роком, до 17,158 млн. тонн.

Частка імпорту нафти з Росії в 2005 році становила 14,578 млн. тонн, а частка української нафти - 2,580 млн. тонн.

Загальні простої українських НПЗ у 2005 році становили 604 діб, зокрема, ВАТ «Херсоннафтопереробка» - 227 діб, ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» - 188 діб, НПК «Галичина» - 146 діб, Лисичанський НПЗ - 43 дні.

У 2005 році обсяг переробки нафти українськими НПЗ скоротився на 17,8% або на 3,788 млн. тонн, порівняно з 2004 роком, до 17,404 млн. тонн.