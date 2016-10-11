У Києві створили оргкомітет з підготовки "Євробачення"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

«Розпорядженням Київського міського голови у столиці створено організаційний комітет з питань підготовки та проведення престижного пісенного конкурсу «Євробачення» у 2017 році»,- зазначається в повідомленні.

Головою оргкомітету став мер Києва Віталій Кличко. До складу також увійшли перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації, керівники департаментів, голови районних держадміністрацій, голови постійних комісій Київради, журналісти та інші фахівці.

Читайте такожУряд затвердив план підготовки до Євробачення-2017Київ здобув право приймати масштабний музичний форум за результатами відбору, у якому також брали участь Херсон, Харків, Дніпро, Львів та Одеса.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі у 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

8 серпня Кабмін виділив на проведення "Євробачення" 450 млн грн.