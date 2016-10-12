Новий епідемічний сезон в Україні: у МОЗ попереджають про три штами грипу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила завідувачка Українським центром грипу та гострих респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров'я Тетяна Дихановська.

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За її словами, з 3 жовтня зафіксовано 153 тисячі випадків ГРВІ, з них 3700 госпіталізовано (75% - діти).

«Дослідження зафіксували в 51% - парагрип. Вірус грипу в жодному регіоні країни не зафіксовано. Епідемічний поріг не перевищений», - сказала Дихановська.

Головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська зазначила, що цього року в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу: H3N2(Гонконг), H1N1 (Каліфорнія) і вірус грипу В.

«А/Гонконг (H3N2) - не новий. Циркулюватимуть також досить агресивний - H1N1 і грип, який характеризується легкими формами захворювання. Групи ризику важкого перебігу грипу - діти і люди старші 60 років», - сказала Голубовська.