Новий епідемічний сезон в Україні: у МОЗ попереджають про три штами грипу
В Україні почався новий епідемічний сезон, з 3 жовтня зафіксовано 153 тисячі випадків ГРВІ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила завідувачка Українським центром грипу та гострих респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров'я Тетяна Дихановська.
Читайте такожДо України йде "гонконзький грип": у групі ризику - літні люди та малі діти
За її словами, з 3 жовтня зафіксовано 153 тисячі випадків ГРВІ, з них 3700 госпіталізовано (75% - діти).
«Дослідження зафіксували в 51% - парагрип. Вірус грипу в жодному регіоні країни не зафіксовано. Епідемічний поріг не перевищений», - сказала Дихановська.
Головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська зазначила, що цього року в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу: H3N2(Гонконг), H1N1 (Каліфорнія) і вірус грипу В.
«А/Гонконг (H3N2) - не новий. Циркулюватимуть також досить агресивний - H1N1 і грип, який характеризується легкими формами захворювання. Групи ризику важкого перебігу грипу - діти і люди старші 60 років», - сказала Голубовська.