Мешканці Станиці Луганської не хочуть розведення сил - бояться наступу бойовиків (відео)

"Я не можу, усі – проти. Усі наші проукраїнські мешканці проти цього відведення, цим свавільникам (бойовикам - УНІАН) немає віри…вони у першу ж ніч сюди полізуть. І постраждаємо, у першу чергу, ми, бо ми усі у них в списках", - каже мешканець Станиці Луганської Микола на відео, оприлюдненому Донбас.Реалії.

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Водночас, за словами мешканки населеного пункту Галини, як тільки починається чергове перемир'я, бойовики "захоплюють наші території".

"Вони можуть сказати, що вони відвели, але ж вони цього не зроблять... Якщо відведення наших військ буде – вони (бойовики - УНІАН) вже через три дні будуть у Станиці Луганській. Там…поблизу селища Миколаївка стільки зброї, що, мабуть, вистачить, знищити усю Україну", - зазначила вона.

Жители Станицы протестуют против отвода - боятся наступления боевиков#donbassrealpic.twitter.com/naD0hdPQVa — Донбасс Реалии (@donbassrealii) October 10, 2016

За словами військових, що наразі бійці чекають наказу про розведення сил - якщо наказ отримають, то, безумовно, одразу його виконають.

Нагадаємо, Збройні сили України через невиконання російсько-терористичними військами Рамкового рішення про розведення сил і засобів та обстріли позицій українських бійців перенесли термін відведення сил поблизу Станиці Луганської.