Кого криза не обходить: чиновники накупили авто на 100 мільйонів

Фінансова криза, що вибухнула, ніяк не відбивається на апетитах чиновників. За даними «Вісника державних закупівель», до кінця року центральна влада, губернатори і держкомпанії планують придбати ще кілька десятків дорогих машин. Найбільш розкішну з них — Audi А8 4,2 Langversion quattro — чекають в Управлінні державної охорони, яким керує генерал армії Валерій Гелетей, пише «Дело». Вже до кінця цього тижня відомство планує провести тендер. За інформацією автоділерів, вартість машини перевищує 650 тисяч гривень.

Представник тендерного комітету Управління держохорони, який не назвався, лаконічно пояснив, що машина потрібна саме така і для службових цілей.

Цінителі Audi працюють не тільки в управлінні держохорони. До кінця жовтня запланована купівля ще двох таких авто. Audi А6 Limousine придбають в держпідприємстві «НЕК «Укренерго». Ціна цієї машини в автосалонах сягає 450 тисяч гривень. Дещо скромніші плани у «Хмельницькобленерго». Енергетики вирішили купити Audi A6 3.2 FSI Quattro. Її ціна коливається в межах 300-400 тисяч гривень.

Найдорожчу версію американського Lexus — новинку цього року Lexus LX 570 — купили ОАО «Київгаз» (територіальній общині Києва належить близько 30% акцій цієї компанії. — «Дело») і Український держінститут з проектування об`єктів дорожнього господарства «Укргіпродор». Вартість позашляховика перевищує 700 тисяч гривень. Надпрестижний Lexus купило і комунальне підприємство Київської обласної ради «Автогосподарство». Модель LS 460 L обійшлася комунальникам в 590 тисяч гривень. «Нам потрібно мати (у гаражі автобази. — «Дело») саме таку машину і ніяку іншу», — так пояснили причину коштовного придбання в тендерному комітеті підприємства.

Високий попит в державі має також Toyota Land Cruiser. З 2004 року і по сьогоднішній день чиновниками або підприємствами з державною і комунальною формами власності куплено 15 таких авто. За даними «Вісника державних закупівель», вартість придбань залежно від модифікації коливалася від 300 до 350 тисяч гривень.

Подібним авто обзавелося, наприклад, Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони. У серпні цього року військова частина А0515 (ГУР Міноборони) купила Toyota Land Gruiser 120 Prado Executive ринковою вартістю до 270 тисяч гривень. У департаменті з тендерних закупівель ГУР так і не змогли пояснити «Делу» потребу в придбанні цього автомобіля. Але відомо, що взимку цього року в Головне управління розвідки прийшов новий керівник — полковник Віктор Гвоздь.

Губернатор Херсонської області Борис Силенков віддав перевагу Volkswagen Touareg. Тендер на купівлю даної машини відбудеться цього тижня. Керівник тендерного комітету Херсонської обладміністрації Микола Руденко не став приховувати мету купівлі дорогого авто, вартість якого може сягати 290 тисяч гривень. Він повідомив, що дизельний позашляховик дійсно призначається для голови області. За словами Руденка, гроші на машину губернатора виділені ще два роки тому. До останнього моменту голова адміністрації використовував в службових цілях особистий автотранспорт.

Вибір губернатора Силенкова не випадковий. Згідно рішення Кабміну №332 від 2001 року, вартість автомобіля для керівника області не може перевищувати 300 тисяч гривень. Дорожчі авто можуть собі дозволити тільки члени Кабміну і голова адміністрації президента (до 500 тисяч гривень). Посадовці Секретаріату уряду, апарату Верховної Ради, Адміністрації президента можуть переміщатися на машинах, не дорожчих за 250 тисяч гривень. Практично немає вибору у чиновників на місцях, заступників мерів, заступників голів облрад, які можуть використовувати авто не дорожче 60 тисяч.

Варто зауважити, що у «Віснику державних закупівель» вказаний не весь перелік закупівель машин для органів влади. Вочевидь, частина тендерів проводиться в закритому режимі, відзначає видання. В той же час держава з кожним роком все більше витрачає коштів на машини. Тільки Верховна Рада цього року витратить мільйон гривень на придбання деталей і запчастин для свого автопарку.