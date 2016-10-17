У Польщі вибачилися за осквернення пам’ятника воїнам УПА у Верхраті

Відповідну заяву опублікував голова Фонду Міжнародної Солідарності (Варшава), екс-міністр іноземних справ Польщі Кшиштоф Становський на польському сайті, присвяченому 25-й річниці Незалежності України.

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"Схиляючись над могилами у Верхраті та Монастирі, просимо про вибачення і закликаємо: немає нашої згоди на нищення могил, цвинтарів, пам’ятників!Знаємо, що вони є частиною важкого минулого. У Польщі є увіковічнення з часів окупації, повстань, шведського потопу, двох світових воєн. А польською традицією є повага до померлих! Нехай спочивають у мирі", - йдеться у заяві.

Вони також звернулися до своїх громадян із закликом відкинути мову ненависті, засудити знищення надгробків, агресивні написи на стінах і напади на людей.

"Відео з актів вандалізму на цвинтарях та надгробках позначені знаком Табору Великої Польщі (поль. OWP) публікуються на каналі YouTube поляком, членом цієї організації, який зараз воює на стороні проросійських сепаратистів на Донбасі", - зазначається у заяві.