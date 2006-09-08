Вступ України до СОТ створить багато проблем для вугільної галузі

Вступ України до Світової організації торгівлі створить багато проблем для вугільної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні в ході «гарячої» телефонної лінії висловив міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ.

«Ми сьогодні це питання відпрацьовуємо детально, але вже сьогодні це для вугільної галузі створить багато проблем», - сказав він.

С.ТУЛУБ зазначив, що труднощі для галузі при вступі до СОТ полягатимуть, перш за все, в нормативному забезпеченні вуглевидобувної діяльності, оскільки нормативна база, що діє сьогодні в галузі, не відповідає європейським стандартам.

Крім того, за словами міністра, ще однією проблемою на шляху входження до торгової організації стане невідповідність якості продукції українських вугледобувних підприємств, а також умов роботи вугледобувних підприємств нормам СОТ.

«Для вугільної галузі окремо це створить багато зайвих проблем», - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін планує завершити переговорний процес із членами Робочої групи з розгляду заявки про вступ України до Світової організації торгівлі в грудні поточного року.

Двосторонні переговори з країнами - членами Робочої групи з розгляду заявки України на вступ до СОТ були розпочаті в 1997 році.

На даний час Україні залишилося підписати протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг з Киргизією і Тайванем. 31 травня ц.р. у Женеві Україна і Китайський Тайпей (Тайвань) парафували доповнення за тарифними зобов`язаннями до двостороннього договору про взаємний доступ на ринки товарів і послуг у рамках вступу України до СОТ.

Для адаптації українського законодавства для входження до СОТ Україні необхідно прийняти близько 11 законів.

Світова організація торгівлі, яка замінила GATT, була створена в 1993 році на Уругвайському раунді переговорів про тарифи, які розпочалися в 1946 році.

На сьогодні до складу СОТ входять 150 держав. Останнім, в грудні 2005 року, до СОТ ввійшло Королівство Тонга.

Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляв, що вже восени 2006 року Україна вступить до СОТ.