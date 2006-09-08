Вступ України до СОТ створить багато проблем для вугільної галузі
Доведеться працювати по європейських нормах
Вступ України до Світової організації торгівлі створить багато проблем для вугільної галузі.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні в ході «гарячої» телефонної лінії висловив міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ.
«Ми сьогодні це питання відпрацьовуємо детально, але вже сьогодні це для вугільної галузі створить багато проблем», - сказав він.
С.ТУЛУБ зазначив, що труднощі для галузі при вступі до СОТ полягатимуть, перш за все, в нормативному забезпеченні вуглевидобувної діяльності, оскільки нормативна база, що діє сьогодні в галузі, не відповідає європейським стандартам.
Крім того, за словами міністра, ще однією проблемою на шляху входження до торгової організації стане невідповідність якості продукції українських вугледобувних підприємств, а також умов роботи вугледобувних підприємств нормам СОТ.
«Для вугільної галузі окремо це створить багато зайвих проблем», - підсумував міністр.
Як повідомляв УНІАН, Кабмін планує завершити переговорний процес із членами Робочої групи з розгляду заявки про вступ України до Світової організації торгівлі в грудні поточного року.
Двосторонні переговори з країнами - членами Робочої групи з розгляду заявки України на вступ до СОТ були розпочаті в 1997 році.
На даний час Україні залишилося підписати протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг з Киргизією і Тайванем. 31 травня ц.р. у Женеві Україна і Китайський Тайпей (Тайвань) парафували доповнення за тарифними зобов`язаннями до двостороннього договору про взаємний доступ на ринки товарів і послуг у рамках вступу України до СОТ.
Для адаптації українського законодавства для входження до СОТ Україні необхідно прийняти близько 11 законів.
Світова організація торгівлі, яка замінила GATT, була створена в 1993 році на Уругвайському раунді переговорів про тарифи, які розпочалися в 1946 році.
На сьогодні до складу СОТ входять 150 держав. Останнім, в грудні 2005 року, до СОТ ввійшло Королівство Тонга.
Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляв, що вже восени 2006 року Україна вступить до СОТ.