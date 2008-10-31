На трасі Одеса-Київ УБОП затримав «Зайця» із банди «Капітошки»

В результаті спецоперації працівників відділу оперативного супроводження особливо важливих справ та управління швидкого реагування „Сокіл” Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України затримано киянина Валерія З. (1968 р.н.), активного учасника бандитського угруповання «Капітошки».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за ґратами опинився колишній правоохоронець, відомий у кримінальних колах на прізвисько «Заєць».

Зловмиснику одягли наручники на трасі «Одеса-Київ». Операція відбулася блискавично, відтак він не встиг учинити опір та скористатися пістолетом «Форт», що мав при собі.

3 листопада о 12.00 Печерський районний суд Києва розглядатиме питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. Генпрокуратура наполягатиме на подальшому утриманні Валерія З. від вартою.

За матеріалами спецпідрозділу БОЗ, Головним слідчим управлінням Генпрокуратури було порушено кримінальну справу за ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України відносно учасників злочинної групи на чолі з уродженцем РФ Олександром КАПІТОНОВИМ (1965 р.н.), відомим на прізвисько „Капітошка”. Також учасникам групи інкримінують ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством), ч. 2 ст.279 (захоплення транспортного підприємства, установи або організації) Кримінального кодексу України. О.КАПІТОНОВА та ще трьох членів озброєної банди Генпрокуратура оголосила у міждержавний розшук.

За інформацією Генпрокуратури, протягом 2006-2008 років банда скоїла понад 5 нападів на прибуткові підприємства та установи різних форм власності. Крім торговельно-офісного комплексу «Веста» та адмінбудівлі держпідприємства Міністерства транспорту та зв`язку України, бандитських атак зазнали підприємства ВАТ „Кременчуцький сталеливарний завод”, ВАТ „Черкасигаз” та управління земельних ресурсів Києво-Святошинського району Київської області.

Об’єкти нападів зловмисники підшукували заздалегідь, потім штучно створювали майновий спір, фальсифікуючи документи, а також ухвалені на їхній підставі рішення судів. Банда скоювала напади, не чекаючи оскарження таких судових ухвал або ж замовчуючи, що такі рішення вже скасовано. У справжніх власників або їхніх представників здирники вимагали майно, гроші або майнові права за припинення злочинних дій.

До вчинення окремих злочинів О.КАПІТОНОВИМ та членами його банди залучалося до 400 осіб, які використовували пристрої для відстрілу набоїв з гумовими кулями, бейсбольні біти, вибухові пакети, димові шашки, пляшки з бензином, бронежилети, захисні шоломи і щити, драбини та матраци для подолання парканів та загороджень з колючого дроту, бійцівських собак тощо.