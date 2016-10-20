Одеська облрада просить Порошенка скасувати перейменування вулиць у місті

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення депутати ухвалили сьогодні на сесії обласної ради.

У тексті документа сказано, що «Одеська ОДА при прийнятті рішення про перейменування проспекту Маршала Жукова на проспект Небесної сотні, вулиць Валентини Терешкової на вулицю Героїв Крут, Бабушкіна на Семена Яхненка, 25-ої Чапаєвської дивізії на Інглезі не врахувала думку громадськості і не дотрималася вимог законодавства».

Присутня на сесії віце-губернатор Соломія Бобровська поінформувала, що облдержадміністрація діяла відповідно до закону про декомунізацію, а рекомендований список імен було надано Українським інститутом національної пам'яті.

Вона зазначила, що «місцеві адміністрації, які могли внести свої правки, які не спрацювали в установлений строк» і порадила депутатам «не ганьбитися на всю країну».

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Депутат облради Віталій Саутенков назвав Бобровську «шанованою гостею нашого міста» і наголосив: «Ви поїдете, а ми тут народилися і будемо жити далі, то ж дозвольте одеситам самим вирішувати, на яких вулицях нам жити».

Кілька депутатів заявили, що вищезгадане розпорядження ОДА було підписано у вихідний день – суботу. Це, за словами виступаючих, робить розпорядження нелегітимним.

Голова облради Анатолій Урбанський зазначив, що документ не було зареєстровано в управлінні юстиції в установленому порядку.

Після обговорення «за» рішення про прийняття звернення проголосували 54 депутати, два – «проти», 17 – не голосували.

Як повідомляв УНІАН, голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі в травні підписав розпорядження про перейменування низки вулиць Одеси в рамках закону про декомунізацію. Ряд нових найменувань викликали протест у частини городян. Невдовзі мерія ухвалила рішення додатково перейменувати ряд об'єктів.