В Одесі з'явився проспект Небесної Сотні і вулиця Шухевича

Як повідомляє Думська, закон про декомунізацію надає таке право перейменування керівництву обласних адміністрацій у разі, якщо органи місцевого самоврядування усунулися від процесу перейменування.

В Одесі змінили назви більше півсотні вулиць і провулків.

Так, проспект Маршала Жукова став проспектом Небесної Сотні, вулиця Червоних Зір - Бернардацці (на честь архітектора), Дніпропетровська дорога - вулиця Семена Палія, вулиця Бєлінського - Леонтовича, Островського - Івана Мазепи, Фурманова - Дмитра Донцова, Героїв Сталінграду Героїв оборони Одеси, а Піонерський провулок - Ліверпульським (на честь міста-побратима).

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Вулиця Ярослава Галана стала вулицею Романа Шухевича, провулок Богданова - провулком ерцгерцога Австро-Угорщини Вільгельма Габсбурга.

Частина номерних Чапаевских провулків губернатор перейменував на честь жителів області, загиблих на сході України - Володимира Терещенка, Олега Андрійця, Бориса Кифоренко, Ігоря Кисельова і Олега Стороженко.

Як повідомляє УНІАН, Одеська обласна рада перейменувала комунальні установи "Одеський театр юного глядача ім. Миколи Островського" та "Одеська обласна бібліотека для дітей ім. Надії Крупської" - імені письменників Юрія Олеші та Валентина Катаєва. Питання перейменування зазначених установ був проголосований з другої спроби. Спочатку депутати провалили перейменування - переважна більшість не голосували і були проти.