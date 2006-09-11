Злочинець, який убив міліціонера, наклав на себе руки під час затримання

Злочинець Сергій МАКУШКО, якого було оголошено у розшук за вбивство співробітника столичної міліції, покінчив життя самогубством під час затримання.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадській зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві, за оперативною інформацією, С.МАКУШКО переховувався на одній із дач в Переяслав-Хмельницькому районі Київської області.

С.МАКУШКО покінчив життя самогубством в ході проведення спецоперації з його затримання співробітниками карного розшуку Києва та бійцями «Беркуту» 10 вересня близько 18.00. Злочинець вистрілив собі в голову з пістолета, переробленого для стрільби бойовими набоями.

Наразі всі обставини розшуку та затримання небезпечного злочинця вивчають співробітники прокуратури Печерського району столиці, на території якого сталося вбивство міліціонера.

Як повідомлялося, 4 вересня близько 19.00 у Печерському районі Києва за адресою вул. Кіквідзе, 19, відбувалося затримання небезпечного злочинця С.МАКУШКА.

Під час затримання злочинець пострілом з пістолета вбив співробітника карного розшуку Головного управління МВС України в Києві та зник. Втікаючи, сам він дістав вогнепальне поранення в ногу. С.МАКУШКА було оголошено у розшук.