НБУ знизив курс гривні до долара на 0,3 коп.

Національний банк України встановив на 4 листопада офіційний курс гривні до американського долара на рівні 579.1800 за 100 доларів США (на 3 листопада – 578.8800).

Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 4 листопада Нацбанк встановив офіційний курс гривні до інших світових валют:

100 EUR – 742.6246 (на 3 листопада – 738.4772)

10 RUR – 2.1388 (на 3 листопада – 2.1362)

Раніше повідомлялося, що сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 5,8650/5,9850 гривні, а до закриття цінові рівні встановилися на значеннях 5,8400/5,8650 гривні за долар.