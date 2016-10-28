Колишній український полковник став керівником путінської Нацгвардії в Криму

Як пише в п'ятницю, 28 жовтня, Крим.Реалії, такий указ 26 жовтня підписав російський президент Володимир Путін.

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Згідно з повідомленням, до анексії українського півострова полковник Гайдаржийський був заступником начальника Кримського територіального управління Внутрішніх військ МВС України.

Щодо Гайдаржийського у лютому 2016 року Військова прокуратура України розпочала кримінальне провадження, його підозрюють у державній зраді.

В лютому 2015 року Гайдаржийському було присвоєно російське військове звання – генерал-майор внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.

У 1985 році Гайдаржийський закінчив Сімферопольське вище військово-політичне училище. На колишній території ВУЗу тепер дислокуються з'єднання національної гвардії Росії.