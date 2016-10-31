Євробачення-2017 у Києві: в конкурсі візьмуть участь 43 країни, серед них є й Росія (список)

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті заходу.

Список країн включає Румунію та Португалію, які не брали участі торік. Австралія втретє візьме участь у Євробаченні. Проте Боснія і Герцеговина будуть відсутні в 2017 році.

Півфінали заплановані на 9 і 11 травня, фінал відбудеться 13 травня 2017 року.

Читайте такожУ Києві створили оргкомітет з підготовки "Євробачення"

Список країн, які будуть представлені на Євробаченні-2017:

Албанія

Вірменія

Австралія

Австрія

Азербайджан

Білорусь

Бельгія

Болгарія

Хорватія

Кіпр

Чеська Республіка

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Грузія

Греція

Угорщина

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Македонія

Мальта

Молдова

Чорногорія

Нідерланди

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Росія

Сан-Маріно

Сербія

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Україна

Британія

Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

У 2017 році пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться в київському Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі.