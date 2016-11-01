Розстріл Майдану: у суді показали відео із закликами активістів до нападу на правоохоронців
У Святошинському суді, де розглядається справа проти п'яти співробітників спецроти київського "Беркуту", переглядали відео, на якому зафіксовано, як один з потерпілих у справі закликає інших учасників акцій протесту до силових дій проти правоохоронців.
Потерпілий заявив, що це був самозахист, передає 112 Україна.
Засідання тривало протягом півтори години, зараз оголошено перерву.
Після перерви продовжиться допит цього потерпілого.
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Раніше слідчі встановили причетність спецроти київського "Беркуту" до розстрілів 48 протестувальників і завдання вогнепальних поранень 80 протестувальників 20 лютого 2014 р. на вул. Інститутській. За результатами розслідування повідомлено про підозру 25 співробітникам цієї спецроти і керівного складу полку "Беркут" у причетності до цих подій, з них 20 оголошені в розшук та 5 перебувають під вартою.
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня екс-беркутівець з Харкова Віктор Шаповалов в суді визнав свою провину, попросив вибачення і назвав прізвища колишніх колег, які отримували патрони зі свинцевою картеччю замість гумових куль. Шаповалов докладно розповів, як спецназівці з різних областей відрізняли один одного на Майдані в лютому 2014 року.