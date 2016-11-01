Розстріл Майдану: у суді показали відео із закликами активістів до нападу на правоохоронців

14:40, 01 листопада 2016
Суспільство
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У Святошинському суді, де розглядається справа проти п'яти співробітників спецроти київського "Беркуту", переглядали відео, на якому зафіксовано, як один з потерпілих у справі закликає інших учасників акцій протесту до силових дій проти правоохоронців.

Суд у справі

Потерпілий заявив, що це був самозахист, передає 112 Україна.

Засідання тривало протягом півтори години, зараз оголошено перерву.

Після перерви продовжиться допит цього потерпілого.

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Раніше слідчі встановили причетність спецроти київського "Беркуту" до розстрілів 48 протестувальників і завдання вогнепальних поранень 80 протестувальників 20 лютого 2014 р. на вул. Інститутській. За результатами розслідування повідомлено про підозру 25 співробітникам цієї спецроти і керівного складу полку "Беркут" у причетності до цих подій, з них 20 оголошені в розшук та 5 перебувають під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня екс-беркутівець з Харкова Віктор Шаповалов в суді визнав свою провину, попросив вибачення і назвав прізвища колишніх колег, які отримували патрони зі свинцевою картеччю замість гумових куль. Шаповалов докладно розповів, як спецназівці з різних областей відрізняли один одного на Майдані в лютому 2014 року.

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