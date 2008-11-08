Україна і Казахстан домовилися робити паливні таблетки з урану

Україна і Казахстан в рамках засідання міждержавної комісії з економічного співробітництва, що проходило в Астані 6 листопада, домовилися про поглиблення співпраці у сфері переробки і видобутку урану і виготовлення паливних пігулок.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар міністра палива і енергетики Фент ДІ з посиланням на підсумковий протокол засідання, підписаний міністром палива і енергетики України Юрієм ПРОДАНОМ і міністром енергетики і мінеральних ресурсів Казахстану Сауатом МІНБАЄВИМ.

Комісія, зокрема, доручила відповідальним відомствам в місячний термін створити робочу групу для реалізації досягнутих домовленостей. У рамках робочої групи також буде розглянуто питання організації підготовки казахстанських фахівців в галузі ядерної енергетики у вузах України.

Також комісія доручила відповідальним відомствам сторін активізувати роботу з проведення організаційних заходів щодо участі України в діяльності Міжнародного центру зі збагачення урану в Ангарську.

Довідка. УНІАН. Україна і Казахстан за участю Російської Федерації намагаються налагодити співпрацю у сфері переробки і видобутку урану з 2003 року, коли було підписано українсько-казахстансько-російську міжурядову угоду про сприяння в розвитку діяльності "УкрТВС".

ЗАТ "Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива" (СП "УкрТВС") створене в 2001 році, проте до теперішнього часу в рамках цього проекту сторонам не вдалося досягти відчутних результатів з активізації співпраці в цьому напрямі.

Казахстан посідає друге місце у світі після Австралії за розвіданими запасами урану. У 2007 році в Казахстані обсяг видобутку урану становив 6,6 тис. тонн.

ЗАТ «Казатомопром» разом з російським ОАО «Атомредметзолото» виявляє цікавість до можливого інвестування видобутку урану в Україні, зокрема, до розвитку Новокостянтинівського родовища уранових руд.

Україна має намір приєднатися до діяльності Міжнародного центру зі збагачення урану, учасниками якого є «Росенергоатом» з 51% пакетом акцій і «Казатомпром» з пакетом акцій 10%, шляхом придбання 10% акцій підприємства. Передбачається, що учасником концерну з української сторони виступить новостворений концерн «Ядерне паливо», який за власні кошти викупить 10% пакет акцій центру. За оцінками Мінпаливенерго, вартість цього пакета для України може коштувати близько 100 тис. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародний центр зі збагачення урану планується організувати в Ангарську (Іркутська обл.). Засновницькі документи про створення центру підписали в жовтні 2006 року російське ВАТ «Техснабекспорт» і НАК «Казатомпром». МЦЗУ створюється як комерційне підприємство.

Запуск збагачувальних потужностей в рамках СП заплановано на 2013 рік.

В даний час у світі існуєь дві організації з надання послуг зі збагачення урану під міжнародним контролем EURODIF і URENCO.