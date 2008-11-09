На атомному підводному човні загинула 21 людина, близько 20 постраждали

За неофіційними даними, в результаті аварії на атомному підводному човні на Тихоокеанському флоті загинуло 21 людина, ще близько 20 постраждали в результаті браку кисню, повідомив РосБізнесКонсалтингу співрозмовник у ВМФ РФ.

За словами помічника головкому ВМФ Ігоря Дигала, всі потерпілі евакуйовані на борт великого протичовнового корабля "Адмірал Трібуц", який нині супроводжує підводний човен до пункту тимчасового базування. На момент аварії на борту підводного човна було 208 осіб, 81 з яких - військовослужбовці, решта - працівники суднобудівного підприємства.

За попередньою інформацією, система пожежегасінні несанкціоновано спрацювала в двох відсіках. Принцип пожежогасінні на підводних човнах полягає в наступному: при виникненні небезпеки відсіки герметизуються, в них вкидається хімічна речовина, яка зв`язує кисень. При цьому команда, що перебуває у відсіку, має використати індивідуальні засоби захисту, які діють протягом кількох годин.

Ймовірно, несанкціоноване спрацювання аварійної системи могло статися через порушення режиму роботи здавальним екіпажем, який проводив ходові випробування підводного човна, повідомив журналістам військовий експерт, безпосередньо пов`язаний з суднобудуванням, зазначає РІА “Новости”.