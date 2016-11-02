"I said Yes!": переможниця Євробачення-2016 Джамала похизувалась обручкою (фото, відео)

Обранець Джамали - Бекір Сулейманов - економіст та математик.

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Познайомилися вони на кримськотатарській вечірці, зустрічалися понад рік.

Співачка запевняє, що саме коханий загітував її до участі у Євробаченні.

Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.