"I said Yes!": переможниця Євробачення-2016 Джамала похизувалась обручкою (фото, відео)
14:24, 02 листопада 2016Суспільство
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На своїй сторінці у соцмережі переможниця цьогорічного Євробачення Джамала показала обручку з камінчиком і повідомила, що коханий їй освідчився, і вона сказала: "Так".
Джамала показала обручку / facebook.com/jamalaofficial
Обранець Джамали - Бекір Сулейманов - економіст та математик.
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Познайомилися вони на кримськотатарській вечірці, зустрічалися понад рік.
Співачка запевняє, що саме коханий загітував її до участі у Євробаченні.
Переможниця Євробачення похизувалась обручкою у соцмережі
Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.
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