У Харкові представили нового начальника міського управління патрульної поліції
15:39, 02 листопада 2016Суспільство
522 0
У Харкові сьогодні представили нового начальника Управління патрульної поліції міста Вадима Лісничука, який до цього очолював відповідне управління у Черкасах.
Новий керівник харківських патрульних до цього очолював відповідне управління у Черкасах / Фото facebook.com/Анатолий Дмитриев
Про це на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» написав начальник ГУНП України Анатолій Дмитрієв.
Читайте такожДеканоідзе: Слідчим і оперативникам підвищили зарплати
За його відомостями, сьогодні, 2 листопада, за присутності керівника Національної поліції Хатії Деканоідзе представлення нового начальника харківських патрульний пройшло в Харкові.
«Представили разом з Хатією нового начальника патрульної поліції в місті Харкові. Це Вадим Лісничук, колишній керівник Управління патрульної поліції Черкас. Ольга Юськевич (попередній начальник Управління патрульної поліції Харкова – УНІАН) працюватиме в апараті Національної поліції, як один із найкращих керівників», - написав Дмитрієв.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter