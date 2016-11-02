У Харкові представили нового начальника міського управління патрульної поліції

Про це на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» написав начальник ГУНП України Анатолій Дмитрієв.

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За його відомостями, сьогодні, 2 листопада, за присутності керівника Національної поліції Хатії Деканоідзе представлення нового начальника харківських патрульний пройшло в Харкові.

«Представили разом з Хатією нового начальника патрульної поліції в місті Харкові. Це Вадим Лісничук, колишній керівник Управління патрульної поліції Черкас. Ольга Юськевич (попередній начальник Управління патрульної поліції Харкова – УНІАН) працюватиме в апараті Національної поліції, як один із найкращих керівників», - написав Дмитрієв.