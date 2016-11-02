СБУ про обмін заручниками: ми готові віддавати трьох бойовиків за одного українця
Україна готова віддавати трьох бойовиків за одного українського заручника на Донбасі, щоб тільки повернути українців додому.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу в Краматорську.
«Ми дійшли вже до того, що готові давати за одного (українського заручника) – трьох (бойовиків), аби нам тільки повернули наших хлопців», - заявив він.
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«Ми підготували списки, ми ці списки вже неодноразово передавали на ту сторону в мінському форматі. Я сподіваюсь, що і по релігійній лінії нам допоможуть святі отці, щоб провести певну роботу, щоб це питання все-таки прискорити, повернення хлопців додому», - додав Грицак.
Як повідомляв УНІАН, Україна наполягає на звільненні заручників у форматі «всіх на всіх», у тому числі українців, утримуваних в РФ.
Заступник Голови Верховної Ради України, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що в ОРДЛО процес звільнення заручників фактично заблокований.
Крім цього, за її словами, бойовики вимагають амністії 600 злочинців і відмовилися від запропонованої українською стороною схеми обміну заручниками.