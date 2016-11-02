СБУ про обмін заручниками: ми готові віддавати трьох бойовиків за одного українця

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу в Краматорську.

«Ми дійшли вже до того, що готові давати за одного (українського заручника) – трьох (бойовиків), аби нам тільки повернули наших хлопців», - заявив він.

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«Ми підготували списки, ми ці списки вже неодноразово передавали на ту сторону в мінському форматі. Я сподіваюсь, що і по релігійній лінії нам допоможуть святі отці, щоб провести певну роботу, щоб це питання все-таки прискорити, повернення хлопців додому», - додав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, Україна наполягає на звільненні заручників у форматі «всіх на всіх», у тому числі українців, утримуваних в РФ.

Заступник Голови Верховної Ради України, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що в ОРДЛО процес звільнення заручників фактично заблокований.

Крім цього, за її словами, бойовики вимагають амністії 600 злочинців і відмовилися від запропонованої українською стороною схеми обміну заручниками.