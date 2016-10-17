Звільнення заручників на Донбасі фактично заблоковано – Геращенко

Як повідомляє прес-служба апарату ВРУ, про це Геращенко повідомила під час зустрічі з помічником Генерального секретаря ООН, директором Регіонального бюро ПРООН для країн Європи Джіхан Султаноглу.

«Уповноважений президента нагадала, що зараз в ОРДЛО продовжують незаконно утримувати 110 громадян України і зауважила, що звільнення заручників фактично заблоковано»,- зазначається в повідомленні.

Геращенко наголосила на важливості роботи Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій.

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Вона також поінформувала, що лише спільними зусиллями президента, СБУ, парламенту та за підтримки міжнародної спільноти вдалось звільнити Володимира Жемчугова та представника ООН Юрія Супруна, якого, нехтуючи спеціальним імунітетом, бойовики майже півроку незаконно утримували на тимчасово окупованих територіях.