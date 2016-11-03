Луценко їде в Гаагу обговорювати злочини проти Майдану з представниками МКС

Українська сторона намагається переконати МКС у тому, що масове вбивство активістів і придушення Революції Гідності відбувалось по всій Україні, а розстріл Майдану був спланованим. У Міжнародному кримінальному суді вважають, що вбивство майданівців мало доволі локалізований характер. Про таке в ефірі "5 каналу" заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін.

Генеральний прокурор Юрій Луценко проведе переговори з представниками Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів проти активістів Революції Гідності.

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Єнін додав, що для повноцінного розгляду справи Київ повинен представити докази, що агресивні дії щодо мирних повстань мали місце не лише у столиці, а й по всій території країни.

"Наближається відзначення чергової річниці Революції Гідності і цей день Генпрокурор зустріне у Гаазі. Він проводитиме там переговори з прокурорами Міжнародного кримінального суду, в ході якої будуть узгоджені дані, які нам додатково можливо потрібно передати. А також можливий таймінг зазначених процедур", – зазначив Єнін.

Він уточнив: "На думку представників МКС, там недостає масштабності подій. Вони кажуть, що здебільшого події щодо масового вбивства мали доволі локалізований характер. Саме зусиллями українського слідства, так і за підтримки української дипломатії, ми намагаємося переконати МКС, що ці події мали масштабний характер. Що йдеться не лише про події в Києві, а й про придушення мирних повстань в інших регіонах України – по всій Україні фактично".

"Друге питання, яке хвилює МКС: вони наразі не впевнені до кінця, що саме передбачався розстріл, що це було охоплено попереднім планом, задумом. Натомість, ми доводимо, що це було сплановано", – додав заступник генпрокурора.