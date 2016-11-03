Сьогодні вшановують пам'ять розстріляних комуністами в'язнів Соловків

У рамках наймасовішої совєтської чистки від "антирадянських елементів", які заважали "побудові комунізму", з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року було розстріляно понад тисячу в'язнів Соловецького табору особливого призначення. У так двох званих Соловецьких етапах, якими бранців вивозили з островів, були близько 300 українців. Серед них представники того явища в українському мистецтві, яке згодом назвали Розстріляним відродженням.

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Найбільше розстрілів припало на перші дні листопада. Жертвами радянських катів стали: поет-неокласик Микола Зеров, творець театру "Березіль" Лесь Курбас, драматург Микола Куліш, письменники Валер'ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий, науковці Микола Павлушков, Василь Волков, Петро Бовсунівський, Микола Трохименко, колишній міністр освіти УНР Антон Крушельницький та його сини Остап і Богдан, історики академік Матвій Яворський, професор Володимир Чехівський, професор Сергій Грушевський, географ академік Степан Рудницький та десятки інших українців.

До 1997 року вважалося, що 1116 в’язнів, яких вивезли з Соловків у жовтні 1937 року - пропали. Або, наприклад, були затоплені у Білому морі.

Як пише "День", могильник в урочищі Сандармох розшукав 1997 року Юрій Дмітрієв — дослідник і правозахисник з Петрозаводська (Карелія) разом з Веніамином Іоффе, головою "Меморіялу" з Петербурга, який досліджував архівну справу ката М. Матвєєва.

На території урочища Сандармох площею близько 10 гектарів виявили 236 розстрільних ям.