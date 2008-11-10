В Україну прийшов перший транш кредиту МВФ

Національний банк вже отримав перший транш кредиту МВФ у розмірі 4,5 млрд. доларів для підтримки стабільності національної валюти та рекапіталізації банків.

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови правління НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.

За його словами, для того, щоб визначити, яким банкам буде надано кошти, необхідно провести їх «діагностичне обстеження».

«Зараз ми саме й займаємося цією роботою. Поки ми бачимо проблему лише в одному банку – в «Промінвестбанку», але там зараз з`явився новий власник, який узяв зобов`язання, що справиться сам із фінансовою ситуацією в банку», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту обсягом 16,43 млрд. доларів США з метою зміцнити довіру у фінансовому секторі й допомогти економіці країни, що постраждала внаслідок світової фінансової кризи.

Програму розраховано на два роки.