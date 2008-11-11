В Україну прибуває військова делегація НАТО

Сьогодні в Україну з візитом прибуває військова делегація Північноатлантичного альянсу на чолі з начальником штабу Стратегічного командування НАТО з операцій генералом Карлом-Хайнцем ЛАТЕРОМ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, головна мета візиту делегації НАТО полягає в обговоренні з українською стороною питань поточного стану та перспектив розвитку співробітництва Збройних Сил України зі Стратегічним командуванням НАТО з операцій, можливих шляхів покращення співпраці та підвищення оперативних можливостей і трансформаційних спроможностей Збройних Сил України.

В рамках візиту 12 листопада відбудеться робоча зустріч начальника штабу Стратегічного командування НАТО з операцій генерала К.-Х.ЛАТЕРА з першим заступником начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-полковником Геннадієм ВОРОБЙОВИМ та переговори у складі військових делегацій.

В ході переговорів українська сторона планує ознайомити представників делегації НАТО зі станом виконання Робочого плану Військового Комітету Україна-НАТО на 2008 рік, пріоритетами військового співробітництва з НАТО, станом і перспективами участі Збройних Сил України у миротворчій діяльності.

Крім того, генерал-полковник Г.ВОРОБЙОВ ознайомить представників військової делегації Альянсу зі станом виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки.

В цей же день начальник штабу Стратегічного командування НАТО з операцій здійснить візит ввічливості до начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерала армії України Сергія КИРИЧЕНКА.

Також представники військової делегації Альянсу відвідають та ознайомляться з роботою Об’єднаного оперативного командування та Головного командного центру ЗСУ.

У Національній академії оборони України генерал К.-Х.ЛАТЕР виступить перед керівним складом Міністерства оборони України та Генерального штабу, керівниками структурних підрозділів центрального апарату Міноборони та Генштабу, науково-педагогічними працівниками та слухачами академії.

В останній день візиту, 13 листопада, генерал К.-Х.ЛАТЕР здійснить візит ввічливості до тимчасово виконуючого обов’язки першого заступника міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА.