Росія обіцяє знизити ціни на газ для Європи

Експортні ціни на російський газ для споживачів в Європі знижуватимуться з початку 2009 року, повідомив журналістам у середу глава правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер.

"Абсолютно точно, ціни на газ з початку 2009 року для споживачів Європи підуть вниз", - сказав Міллер, відзначивши, що ціна на газ в четвертому кварталі поточного року перевищує 500 доларів за тисячу кубометрів. Це найвища в історії ціна. Міллер відзначив, що ціни на газ не є такими волатильними, як ціни на нафту. Система ціноутворення на газ дозволяє зробити їх більш передбачуваними, сказав глава "Газпрому", нагадавши, що ціна на газ розраховується, виходячи з вартості нафти і нафтопродуктів. Глава "Газпрому" знову заявив, що епоха дешевих вуглеводнів закінчилася. У свою чергу глава німецької БАСФ Юрген Хамбрехт повідомив, що в першому кварталі 2009 року для споживачів у Німеччині ціна на газ буде ще на високому рівні, а з другого кварталу очікується її зниження.

РІА "Новости"