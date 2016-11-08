Волонтери відзвітували про результати акції "Військове таксі"

Всього було зібрано 85812 грн.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Повернись живим" у Facebook.

"Ці гроші перетворились на Mitsubishi Pajero Sport, що перед відправкою у 30-ту окрему механізовану бригаду взяв участь у львівській акції WarTaxi у жовтні. Завдяки львів’янам для 24-ї окремої механізованої бригади вже придбано Nissan Patrol. Наразі Nissan проходить фарбувальні процедури і готується до наступної акції WarTaxi, що пройде найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Також волонтери розповіли, що десантнику з "95-ки" з позивним Жора, учаснику оборони ДАП і голові Київської міської спілки ветеранів АТО Деснянського району м. Києва, одна багатодітна мама доручила забрати зі школи її дитину, а розраховуючись за поїздку вручила 10 тис гривень у "скарбничку" на придбання автомобіля.