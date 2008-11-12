Ющенко запропонував Тимошенко ввести мораторій на підвищення цін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує на 2009 рік сформувати стабілізаційний фонд у розмірі не менше 50 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, ця норма міститься в проекті указу Президента “Про додаткові заходи з подолання фінансової кризи в Україні”, текст якої був розданий журналістам сьогодні на загальнонаціональній антикризовій нараді за участю Президента і представників бізнесу.

У проекті документа вказується, що, зокрема, в першому кварталі 2009 року до стабілізаційного фонду необхідно направити 10 млрд. грн.

Також Президент пропонує доручити Кабінету міністрів України внести в місячний термін на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо розширення списку джерел наповнення стабілізаційного фонду за рахунок надходжень від плати за оренду держмайна, дивідендів, нарахованих на акції держпідприємств, частини прибутку держпідприємств тощо.

Крім того, Президент має намір доручити КМУ затвердити в місячний термін порядок використання коштів стабілізаційного фонду: кредитування довгострокових інфраструктурних, інвестиційних, а також інноваційних проектів загальнодержавного значення; здешевлення кредитування проектів малого і середнього бізнесу; надання кредитів на завершення будівництва житла, яке здійснюється за кошти іпотечних кредитів з готовністю понад 50%.

Також з метою поліпшення платіжного балансу держави в проекті документа пропонується провести консультації з державами-членами СОТ і Міжнародним валютним фондом на предмет можливого перегляду ставок ввізного мита і введення тимчасового квотування імпорту товарів з метою захисту національного товаровиробника; ввести на період, до стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні, мораторій на підвищення цін на товари і послуги суб`єктів природних монополій і розглянути можливість їх зниження для виробників.