Акції General Motors поставили рекорд падіння з 1944 року

Вартість акцій на світових фондових ринках знову різко впала через невпевненість інвесторів, які поки не можуть спрогнозувати дійсні масштаби і тривалість фінансової кризи.

У вівторок головний американський індустріальний індекс Dow Jones впав на 2%, повідомляє Бі-Бі-Сі.Цьому сприяли дані про невдалі економічні результати найбільшої мережі кав`ярень Starbucks, а також різке падіння вартості акцій автомобільного концерну General Motors.

Остання компанія найгостріше переживає фінансову кризу. Акції автомобільного концерну у вівторок подешевшали ще на 13% і досягли найнижчого рівня з 1944 року.

Лондонський FTSE втратив за підсумками вівторка 3,6%, а японський Nikkei - 3%. Головний фондовий індекс Німеччини Dax зменшився відразу на 5,3%, а французький Cac - на 4,8%.

А російський фондовий ринок після заяви глави Центробанку РФ Сергія Ігнатьєва, який не виключив можливої девальвації рубля, за підсумками вівторка втратив більше 10%.