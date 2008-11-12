Київ може залишитися без тепла вже цієї п'ятниці

Акціонерна компанія «Київенерго» станом на 12 листопада не отримала планових обсягів газу на другу декаду місяця, що несе загрозу опалювальному сезону в столиці.

Як повідомляє прес-служба АЕК “Київенерго”, УМГ «Укртрансгаз» (дочірня компанія НАК «Нафтогаз України») в офіційному листі просить терміново вирішити питання для забезпечення ресурсом природного газу АК «Київенерго».

До АК «Київенерго» також звернулися компанії «Київоблгаз» та «Київгаз» із проханням терміново скоротити споживання природного газу.

«В іншому випадку ВАТ «Київгаз» у відповідності до постанови Кабміну №1687 від 08.12.2006 року, вимушене буде розпочати процедуру припинення транспортування природного газу для підприємств АК «Київенерго», починаючи з 10.00 14 листопада 2008 р.», - говориться в офіційному листі ВАТ «Київгаз».

За словами голови правління АК "Київенерго" Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО, попередження про відключення від газоспоживання є достатньою підставою для того, щоб вважати ситуацію з теплопостачанням у Києві загрозливою.

За його даними, наразі Київ впродовж доби споживає близько 10 млн. куб м газу для забезпечення потреб міста в теплі та електроенергії. В грошових показниках цей об’єм становить понад 11,5 млн. грн. щодоби. Станом на 12 листопада АК «Київенерго» має борг за газ перед ДК «Газ України» у розмірі майже 90 млн. грн. За прогнозами, у листопаді та грудні на купівлю газу компанія мусить сплатити ДК «Газ України» 725 млн. грн.

В “Київенерго” нагадують, що згідно з законодавством, дотація для компанії «Київенерго» із міського бюджету в 2008 році повинна скласти 790,8 млн. грн. Станом на 12 листопада «Київенерго» фактично отримала лише 385,8 млн. грн. Таким чином, в розрахунках на 2008 рік компанії повинні компенсувати 405 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Е.СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що «Київенерго» вважає ситуацію з теплопостачанням Києва загрозливою. За його словами, причиною тому є важкий фінансовий стан компанії, зокрема, ситуація з розрахунками за паливо.

Водночас 7 листопада перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО запевнив, що в Києві не буде перебоїв у теплопостачанні.

«Я хочу зробити прес-конференцію і сказати: не дивлячись на заяву молодого керівника «Київенерго», що йому не вистачає коштів, у Києві буде тепло, і газу вистачить на всіх », - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він повідомив, що керівництво столиці обмежило фінансування всіх головних управлінь КМДА з тим, щоб передбачені в бюджеті міста кошти для “Київенерго” надійшли на рахунки компанії для погашення її боргів перед постачальниками газу.