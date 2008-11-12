Вулицю Юлії Тимошенко перейменували

На Прикарпатті перейменували вулицю Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у Снятинській райдержадміністрації, 11 листопада 2008 року відбулася позачергова 18 сесія Прутівської сільської ради Снятинського району Івано-Франківської області, на якій депутати прийняли рішення №276 «Про перейменування вулиці Юлії Тимошенко на вулицю Київську». Рішенням попередньої сесії Прутівської сільської ради від 26 жовтня п.р. вулицю, на якій розташовані новозбудовані будинки потерпілих від липневої стихії, було названо іменем Ю.Тимошенко. На новозбудованій вулиці коштом держави будують 11 будинків для потерпілих від стихії 23-27 липня 2008 року.

Причин перейменування вулиці не зазначають.