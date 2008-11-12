Міліція відправила на експертизу 2,4 тонни самогону

Співробітники Управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області вилучили 2,37 тис. літрів самогону в приватному будинку 37-річного непрацюючого жителя села Уланів Хмельницького району області.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС.

Згідно з повідомленням, співробітники міліції, одержавши оперативну інформацію, здійснили контрольну закупівлю самогону в жителя Уланова.

Надалі, провівши огляд господарства підозрюваного, співробітники міліції виявили й вилучили 70 літрів готового до вживання самогону, 2,37 тис. літрів браги, що зберігалися в 15 бочках по 175 літрів, а також самогонний апарат на 400 літрів браги, що дозволяє виробляти 150 літрів самогону на добу.

У ході подальшого розслідування факту міліція встановила, що хазяїн будинку виготовляв самогон і реалізовував його оптовими партіями жителям Вінницької та Хмельницької областей.

Наразі міліція встановлює канали збуту та осіб, причетних до поширення самогону, що виготовлявся жителем Уланова.

Вилучений самогон відправлений на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС у Вінницькій області.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи згідно зі ст. 203 Кримінального кодексу (заняття забороненими видами господарської діяльності).

Ведеться розслідування.