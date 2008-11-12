Міліція відправила на експертизу 2,4 тонни самогону

20:44, 12 листопада 2008
Суспільство
933 0

Встановлюються канали оптового  збуту

Співробітники Управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області вилучили 2,37 тис. літрів самогону в приватному будинку 37-річного непрацюючого жителя села Уланів Хмельницького району області.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС.

Згідно з повідомленням, співробітники міліції, одержавши оперативну інформацію, здійснили контрольну закупівлю самогону в жителя Уланова.

Надалі, провівши огляд господарства підозрюваного, співробітники міліції виявили й вилучили 70 літрів готового до вживання самогону, 2,37 тис. літрів браги, що зберігалися в 15 бочках по 175 літрів, а також самогонний апарат на 400 літрів браги, що дозволяє виробляти 150 літрів самогону на добу.

У ході подальшого розслідування факту міліція встановила, що хазяїн будинку виготовляв самогон і реалізовував його оптовими партіями жителям Вінницької та Хмельницької областей.

Наразі міліція встановлює канали збуту та осіб, причетних до поширення самогону, що виготовлявся жителем Уланова.

Вилучений самогон відправлений на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС у Вінницькій області.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи згідно зі ст. 203 Кримінального кодексу (заняття забороненими видами господарської діяльності).

Ведеться розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter