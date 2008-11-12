Путін пригрозив європейцям відмовою від газопроводу Nord Stream

Європа має визначитися з необхідністю проекту будівництва Північно-Європейського газопроводу. Якщо він не потрібний, Росія переорієнтує ці об`єми на постачання скрапленого газу на світові ринки, заявив у середу прем`єр-міністр РФ Володимир Путін.

"Європа повинна вирішити, потрібний трубний газ європейцям з Росії в тих об`ємах, які пропонують, чи не потрібний. Не потрібний - отже, ми не будуватимемо трубопровід, будуватимемо заводи із скраплення газу і відправлятимемо на світові ринки", - заявив Путін після переговорів з прем`єр-міністром Фінляндії Матті Ванханеном, де, зокрема, обговорювався екологічний аспект будівництва Північно-Європейського газопроводу.

"Ми не продавлюємо це рішення. Нам це потрібно не більше, ніж європейським споживачам. Ну, не труба, отже скраплюватимемо, вантажитимемо в танкери і відправлятимемо на світові ринки, зокрема на європейські. Тільки дороже все будет для вас. Це легко рахується на комп`ютері", - цитує РІА "Новости".

Газогін "Північний потік" (Північно-Європейській газопровід, Nord Stream) планується прокласти через дно Балтійського моря від Росії (Виборг) до Німеччини (Грайфсвальд). Першу нитку газогону довжиною близько 1,2 тисяч кілометрів з річною пропускною спроможністю 27,5 мільярда кубометрів передбачалося ввести 2010 року.

Газопровід, за останніми даними, коштуватиме "Газпрому" і його партнерам за проектом - німецьким Wintershall і E.ON Ruhrgas та нідерландській Gasunie - 7,4 мільярда євро. Цей проект дозволив би Росії постачати газ до Європи, оминувши Білорусію, Україну і країни Прибалтики.