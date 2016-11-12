У Миколаєві декомунізували мерію: радянську зірку замінили на герб України (фото, відео)
Один із учасників монтажу герба, є сином того, хто встановлював зірку на будівлі мерії.
На будівлі Миколаївської міської ради радянську п'ятикутну зірку замінили державним гербом України.
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Роботи з демонтажу зірки і встановлення нового символу проводилися в суботу вранці, повідомляють НикВести.
Сама металева стела, на вершині якої розташовувалася зірка, залишилася, але в підставі кола встановили герб України, виготовлений у аналогічних розмірах.
Як повідомили працівники, які здійснюють демонтаж та встановлення герба, заміна символіки відбувається за погодженням з мером Миколаєва Олександром Сенкевичем.
Роботи з виготовлення та встановлення тризуба проводила компанія «УкрБуд».
Символічно, що один з учасників монтажу герба, є сином того, хто встановлював зірку на будівлі мерії, зазначають у виданні.
Зірка - геральдичний знак, який був символом Червоної Армії і був присутній на прапорі та гербі СРСР, досі є одним з елементів прапора Збройних сил Російської Федерації.