На Донеччині поліція затримала охоронця "народних мерів" Слов'янська

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.

Зазначається, що безробітний чоловік пішов працювати на бойовиків тому, що вирішив заробити грошей.

Чоловікові видали автомат, магазини до нього та поставили в охорону захопленої будівлі СБУ на блокпості поблизу неї.

«Потім він перейшов до охорони міської ради, а далі його ще підвищили. Чоловік став особистим охоронцем «народного мера» Пономарьова. Але на цій «посаді» він пробув недовго – вже незабаром самі ж терористи затримали «народного обранця», підозрюючи його у крадіжках гуманітарної допомоги», - повідомили у поліції.

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Пізніше чоловік працював охоронцем наступного «народного мера» Слов’янська Павленка, на якого працював до звільнення міста від терористів.

«У липні 2014 року, коли українська армія звільняла місто, він разом зі своїм «мером», усілякими обхідними дорогами втік до Краматорська. Там зустрівся зі своїми старшими «бойовими товаришами», передав їм свою зброю та поїхав до Донецька», - йдеться у повідомленні.

Однак із Донецька чоловік переїхав до Маріуполя.

Наразі зловмисник затриманий, йому вже оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.