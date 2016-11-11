На КПВВ "Гнутове" через бойовиків знову виникли проблеми з пропуском людей і автомобілів - ДПСУ
11:07, 11 листопада 2016Війна
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Контрольний пункт в`їзду-виїзду «Гнутове» у Донецькій області сьогодні знову вчасно не розпочав роботу, оскільки навпроти нього на своєму блокпосту у селі Верхньошироківське (Октябрь) російські найманці не здійснюють пропуск громадян і транспортних засобів.
КПВВ «Гнутове» сьогодні знову вчасно не розпочав роботу / dpsu.gov.ua
Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.
При цьому зазначається, що вчора бойовики не пропустили жодного автомобіля ні на в'їзд, ні на виїзд.
Також у повідомленні сказано, що пасажиро-транспортний потік в контрольних пунктах в`їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, «залишається динамічним», хоча «протягом минулої доби він характеризувався певним зменшенням».
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В ДПСУ зазначають, що за минулу добу контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло 20,7 тисяч осіб та 2,6 тисяч транспортних засобів.
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