VIP-місць для міністрів і депутатів на "Євробаченні-2017" не буде - КМДА

Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови міськдержадміністрації Олексія Резнікова.

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"Євробачення" – дуже демократичний конкурс, привілейованих місць чи квитків для міністрів, депутатів та будь-яких можновладців не передбачено, а всі "статусні" особи, які розраховують на особливе ставлення, зможуть спостерігати за конкурсом у першому ряду – біля свого телевізора у власній оселі", – сказав він на брифінгу, присвяченому підготовці столиці до проведення "Євробачення-2017".

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі у 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

8 серпня Кабмін виділив на проведення "Євробачення-2017" 450 млн грн. У 2017 році пісенний конкурс відбудеться у столичному Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі.