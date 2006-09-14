7-річну доньку київського міліціонера викрав бомж

Дівчинку, яку розшукувала вся міліція Києва і яку знайшли в електричці «Ніжин-Київ», насправді викрав бомж. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Ніжині.

7-річна дівчинка Алла Діденко пропала 11 вересня.

Дитину впізнала пасажирка електрички «Ніжин-Київ». Бачила фото по телевізору. Для упевненості порадилася з сином і попросила його подзвонити в міліцію.

Правоохоронці разом з батьками зустрічали дитину на залізничній станції Караваєві Дачі.

Як повідомили в центрі суспільних зв`язків столичної міліції, Алла - ціла і неушкоджена, правда, виснажена триденним голодуванням.

Тим часом в Ніжині на залізничній станції оперативники затримали викрадача дівчинки. Аллу викрав 50-річний бомж недалеко від її будинку. Мотиви злочину з`ясовують правоохоронці.

Обком з посиланням на НТН