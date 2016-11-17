Чиновник "Харківводоканалу" назвав український прапор ганчіркою – ЗМІ

Про це повідомляє місцеве інтернет-видання 2day.kh.ua.

Такий коментар Микола Іванов написав у Facebook під постом Антикорупційного центру, в якому повідомлялося, у скільки разів комунальне підприємство завищило ціни при закупівлі прапорів.

«Микола не став мовчати і видав те, що мріють хоча б раз в публічній площині сказати практично всі, хто працює в харківських КП і Харківській міськраді», - написав у коментарі на своїй сторінці в Facebook співробітник Антикорупційного центру Євген Лісічкін.

Микола написав наступне (мова оригіналу): «а ниче страшного что речь идет о фирменных флагов, логотип компании и герб города?!?!?!?!? Посмотрите, пожалуйста, сколько они стоят, а не эти ваши желто-блакытни тряпки».

«Я не знаю, як таке можливо в Харкові на третій рік війни з російськими терористами, але, на жаль, це реальність життя в нашому місті», - пише Лісічкін.

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Працювати Микола в КП «Харківводоканал» почав з 2016 року, коли на підприємстві змінився склад прес-служби, після приходу нового директора на підприємство. Очолила прес-службу Олександра Малиновська, яка раніше працювала у прес-службі міськради.

«До речі, Микола з главою прес-служби знаходяться в теплих дружніх відносинах. Ну, а керівник прес-служби відразу видно - вміє підбирати «кадри». Микола взагалі знаходиться в теплих дружніх відносинах, як з багатьма чиновниками міськради, так і з депутатами міськради і облради. Тепер, для тих, хто сумнівався, які настрої панують в КП «Харківводоканал» - можуть переконатися, що дива не буває», - зазначив Євген Лісічкін.

Працівник Антикорупційного центру звертається до депутатів Харківської міськради з проханням, щоб Миколу Іванова звільнили від роботи в прес-службі КП «Харківводоканал» і притягнули до кримінальної відповідальності.