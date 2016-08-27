У Харкові через відключення електроенергії не вийшли на маршрути 47 тролейбусів і половина трамваїв

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника директора Департаменту інфраструктури Євгена Федорчука, електропостачання було припинене сьогодні, 27 серпня, о 2.00.

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За словами Федорчука, компанія "Харківобленерго" знеструмила шість тягових підстанцій, які забезпечують електроенергією наземний міський електротранспорт. Він зазначив, що стоять всі трамваї Салтівського депо - в найбільш густонаселеному районі міста.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 серпня, кілька сотень робітників комунальних підприємств пікетували офіс акціонерної компанії "Харківобленерго", вимагаючи не відключати КП від електропостачання.

Як заявили у "Харківобленерго", борг КП "Харківводоканал" становить 640 млн грн, КП "Міськелектротранс" – 47 млн грн, КП "Харківські теплові мережі" – 101 млн грн.

У "Харківобленерго" наголосили, що попередили "Міськелектротранс" про те, що 27 серпня о 2.00 будуть відключені 5 тягових підстанцій в районі ХТЗ та Салтівки. Однак, за даними енергопідприємства, "Міськелектротранс" має можливості перезаживити ці тягові підстанції за допомогою резервних напрямків.