У Москві побили і пограбували відомого актора Альберта Філозова (фото)

У Москві побили і пограбували відомого актора Альберта Філозова. Інцидент відбувся напередодні увечері, коли Філозов повертався додому з театру "Школа сучасної п`єси". Про це розповів в ефірі радіостанції "Ехо Москви" художній керівник театру Йосип Райхельгауз.

Йосип Райхельгауз сказав, що на актора напали з метою пограбування. "Філозова побили, відібрали у нього документи і сумку. Документи потім підкинули в метро", - сказав Райхельгауз. За словами Йосипа Райхельгауза, зараз Альберт Філозов виписаний з лікарні і знаходиться удома. За словами худрука театру, у нього струс мозку і численні травми обличчя.

Як стало відомо, це вже другий подібний випадок в житті Альберта Філозова: кілька років тому на нього напали біля станції метро.

У зв`язку з сумною подією у четвер буде відмінений спектакль "Прийшов чоловік до жінки", в якому Філозов виконує головну роль.

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