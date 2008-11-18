19 листопада 2008 року о 15:00 у конференц-залі готелю "Київ" в м. Києві (вул. Грушевського26/1) розпочнеться КОНФЕРЕНЦІЯ "ЄВРО-2012: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ". Конференція присвячена питанням проведення ЕВРО-2012, яке відкриває перед Україною і українськими регіонами нові можливості: підвищення міжнародного авторитету України; залучення інвестицій у регіони, що приймають ЄВРО-2012; ефективний розвиток інфраструктури, налагодження комунікації між регіонами.

На конференції виступлять авторитетні міжнародні експерти з Німеччини - Крістоф Гюммелер , Крістіан Шнеє ,та Англії- Ралф Джудан, що брали безпосередню участь в підготовці європейської і світової першості з футболу. Також запрошені представники центральної і регіональної влади, народні депутати України, мери міст, в яких відбудуться заходи ЄВРО-2012, керівники проектів з питань регіонального розвитку.

Початок реєстрації: 14:30. Акредитація на місці.

ОРГАНІЗАТОРИ:

Громадська ініціатива "СПІЛЬНА МЕТА" ініціаторами якої є народні депутати України- Ірина АКІМОВА, Ірина ГОРІНА, Юлія НОВІКОВА.

Аналітичний Центр "БЕСТ"

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