Українці вірять церкві й волонтерам, не довіряють ЗМІ та депутатам - опитування

Як повідомив голова Інституту публічної політики і консалтингу Сергій Биков, найбільше українці довіряють церкві - 76,2%, волонтерам - 51,4%, Збройним силам України - 45,8%, патрульній поліції - 42,6%, СБУ - 30,2%, громадським організаціям - 22,5%, поліції (старій міліції) та МВС в цілому - 10,4%.

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Крім того, президенту України довіряють 13,7% українців, уряду - 18,9%, депутатському корпусу - 7,3%.

«Показник довіри президенту вище, ніж парламенту. Це пов’язано з тим, що ми спостерігаємо політичну кризу, яка затягнулася як всередині коаліції, так і всередині парламенту. На тлі Верховної Ради президент демонструє певний рівень впевненості у зовнішній політиці», - сказав Биков.

Крім того, дослідження засвідчило, що українці не довіряють ЗМІ - антирейтинг довіри українським медіа становить 78%, російським - 94%. Опозиції в цілому не довіряють 77,6% опитаних, 97,4% українців не довіряють розслідуванням корупційних справ та 86,9% не довіряють українському санкційному списку.

Дослідження проведено методом телефонного опитування з 1 по 11 листопада, всього опитано 2 тис. 240 респондентів, які мешкають у 120 населених пунктах всіх областей України (за виключенням АР Крим та окупованих районів Донецької та Луганської областей). Похибка дослідження 2,8%.