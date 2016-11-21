Лише чверть українців вважає, що відносини Києва та США стануть гіршими після перемоги Трампа – опитування

Такі дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 18-20 листопада 2016 року.

Найбільше погіршення очікують в Центрі та на Півдні України. Разом з тим відносна більшість опитаних (42%) не очікують жодних змін у відносинах України та США. Лише 7% опитаних українців вважають, що відносини покращаться. Згідно з результатами опитування, 55% опитаних громадян України слідкували за перебігом виборів президента США. Більший інтерес вибори викликали на заході країни (67%), менший – на Сході (48%).

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Частіше за виборами слідкували чоловіки, люди середнього і старшого віку, з вищим рівнем освіти і доходів. Найменший інтерес до виборів у США проявили прихильники «Опозиційного блоку» і Радикальної партії.

За даними опитування, 39% опитаних українців симпатизували Гілларі Клінтон, кожен десятий – Трампу, 42% – не симпатизували жодному кандидату. Серед тих, хто слідкував за виборами, симпатії українців розподілилися наступним чином: 62% симпатизували Клінтон, 15% – Трампу. Клінтон найбільше симпатизували респонденти з вищим рівнем освіти і доходів, частіше в містах, здебільшого на заході та в центрі України, при цьому на сході і півдні переважно не симпатизували жодному з кандидатів.

За даними опитування, рівень підтримки Клінтон був відносно вищим серед жінок, Трампа – вищим серед чоловіків.

Серед виборців українських партій Клінтон найчастіше підтримували прихильники «Блока Петра Порошенка «Солідарність», «Громадянської позиції», ВО «Свобода», «Хвилі», ВО «Батьківщина» і «Об‘єднання» «Самопоміч». Разом з тим прихильники «Опозиційного блоку» частіше симпатизували Трампу.

В опитуванні брали участь респонденти від 18 років і старші. Вибіркова сукупність - 1200 респондентів. Метод дослідження - особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження становить не більше 3%.