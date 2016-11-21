Протестувальники у Києві замість офісу Медведчука розгромили салон краси

Як передає кореспондент УНІАН, активісти розгромили будівлю на вулиці Велика Васильківська, 23 Б.

Постраждало приміщення салону краси і засмаги Sun Light.

Як зазначає Громадське, в будинку на Великій Васильківській 23 Б знаходяться офіси 6 компаній, одна з яких B.I.M. International Law Offices - юридична компанія, яку з 1991 року очолює Віктор Медведчук.

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Також, чоловік, в якого кореспонденти "Громадського" запитали, чи його це приміщення з розбитими вікнами відповів

«Так, це моє приміщення. Медведчука немає. Салон поряд зі мною і я тут працюю», — сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, паралельно з цими подіями протестувальники пошкодили відділення "Сбєрбанку" (колишній "Сбєрбанк Росії"), що знаходиться біля входу до станції метро "Площа Льва Толстого".